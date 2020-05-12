Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с представителями Ассоциации дорожников-предпринимателей Молдовы.



На встрече обсуждались вопросы, касающиеся процесса внедрения тендеров на строительство и ремонт дорог, сроков выполнения работ, выдачи кредитов. Премьер отметил намерение правительства инвестировать значительные средства в дорожную инфраструктуру.



-Инвестирование в дороги означает не только улучшение дорог. Это означает инвестирование в оживление экономики. Мы намерены выделить 1,3 млрд леев на "Хорошие дороги", - сказал Ион Кику.



Премьер-министр призвал дорожников качественно выполнять работы и заверил в правильном и быстром отношении со стороны государственных учреждений.



Ассоциация дорожников-предпринимателей Молдовы объединяет 15 компаний более чем с 2500 сотрудников. Оборот компаний составляет около 2,5 млрд леев.