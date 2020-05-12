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Антикризисные меры: Правительство намерено субсидировать кредиты для туристической отрасли



Правительство предоставит гарантии туристическим компаниям, которые обратятся за кредитами в банки.

Премьер Ион Кику заявил, что Правительство анализирует внедрение ряда мер для поддержки туристического сектора.

Так, среди рассматриваемых мер значится намерение правительства поддержать способность кредитоваться посредством предоставления государственных гарантий в размере до 50% от стоимости необходимого залога и субсидирование процентных ставок.

Также на встрече главы правительства и представителей отрасли обсуждалось возможное возобновление внутреннего туризма.


Опубликовано: 18:25 12/05/2020

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