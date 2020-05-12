

Правительство предоставит гарантии туристическим компаниям, которые обратятся за кредитами в банки.



Премьер Ион Кику заявил, что Правительство анализирует внедрение ряда мер для поддержки туристического сектора.



Так, среди рассматриваемых мер значится намерение правительства поддержать способность кредитоваться посредством предоставления государственных гарантий в размере до 50% от стоимости необходимого залога и субсидирование процентных ставок.



Также на встрече главы правительства и представителей отрасли обсуждалось возможное возобновление внутреннего туризма.