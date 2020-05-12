



На Центральном рынке столицы побывал Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан. Он представил концепцию модернизации предприятия, которую предстоит обсудить, принять и затем реализовать. Предполается, что работы по модернизации рынка продлятся в общей сложности около трех лет. Рынок всё это время будет работать, заверил генпримар.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

Перевод: «Мне хочется, чтобы вы все знали: помимо аудита и оценки бухгалтерского учета, концепция модернизации будет выставлена на публичные консультации, после чего её обсудят и предложат к принятию Муниципальному совету Кишинева. Этот проект будет передан комиссии, которая будет работать прозрачно».



Ион Чебан выразил недовольство тем, что большая часть продавцов нелегально уступают свои торговые места за деньги. Также генпримар намерен выяснить, как около двух гектаров земли из пяти, на которых расположен Центральный рынок, оказались приватизированы.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

Перевод: «Вся эта территория, которую вы видите, - это 5,5 гектаров земли в самом центре Кишинева. Около двух гектаров находится в частных руках. Многие из них тем или иным образом заполучают место и уступают другим».



Чтобы прояснить ситуацию и установить законность приватизации, Ион Чебан объявил, что 19 мая будет пройдёт специальное заседание. На нём обсудят проект дальнейшей работы Кишинёвского Центрального рынка.



Ион Чебан обратил внимание ещё на одну острую проблему. Киоски и торговые точки находятся в плачевном состоянии. И нужно решить, как поступить с ними.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

Перевод: «Вы знаете, что есть много вариантов. Если мы начнем их эвакуировать, у нас вознимнкут проблемы. Есть 5000 рабочих мест. 4000 рабочих мест на центральном рынке и 711 киосков. Очень важно начиная с холодильника и заканчивая водой, канализацией. Только сейчас, я думаю, мы можем начать движение и получить такой рынок, какой вы видите здесь».



Генпримар представил некоторые детали проекта модернизации рынка и ознакомил с планами по использованию близлежащих территорий.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Концепция многоэтажной автостоянки уже находится на стадии публичного обсуждения, мы представим дополнительную презентацию, именно в такой форме».



Согласно предварительным оценкам, полная модернизация Кишинёвского Центрального рынка рынка, в зависимости от финансовых возможностей, займет около трех лет.