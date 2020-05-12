



Кишинёвский Некрополь сегодня единственный в столице центр по стерилизации бездомных собак. Здесь не только стерилизуют животных, но и выхаживают, и находят им новый дом. О том, как изменилась работа Некрополя в связи с пандемией, в нашем следующем репортаже.



Сегодня в центре по стерилизации животных 790 собак. Это меньше 10% от общего количества бездомных животных на улицах Кишинёва, но для центра – и это слишком много.



РОМАН ТРАХТМАН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОТЛОВА И СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

«Мы работаем в прежнем режиме, потому что мы экстренная служба. И в зной и в снег, и в пандемию, мы всегда работаем. В первый месяц мы отловили более 200 собак. Сейчас мы немного эту цифру снизили, потому что люди вышли на работу, на улицу и естественно мы не можем отлавливать, как отлавливали раньше».



ИЛОНА ВЕДРАШКО, корреспондент ACCENT TV

«Работа «Некрополя» почти не изменилась, закончилось строительство новых вольеров, сейчас там содержатся более 200 собак. Некоторые из них были брошены во время пандемии коронавируса, ведь люди считают, что собаки могут быть переносчиками болезни».



ВОЗ настаивает, что коронавирус нового типа передается только от человека к человеку, и заразиться от собаки человек не может.



На территории комплекса расположен и отдельный блок, где питомцы дожидаются новых хозяев, желающих приютить бездомное животное.



«Это ротвейлер, его нам сдали, когда только начался карантин».



Мальчику всего два года. По словам Романа, бывшие хозяева им совсем не занимались. Сейчас ротвейлера планируют отдать на перевоспитание в Министерство Внутренних Дел. Пса научат искать запрещенные вещества.



«Они очень хорошо поддаются тренировке. Я уже говорил с представителями министерства внутренних дел, его могут забрать через некоторое время». «Очень интересная собака, очень хорошая. Кто-то от него избавился просто».



А этого малыша даже не сдали, а подкинули к воротам центра стерилизации. Сотрудники уже ищут ему новый дом. У него, как и у многих здешних собак, нет имени, потому что в центре, который уже практически стал приютом, верят - когда-то каждая из этих собак найдет свой дом, и имя им даст хозяин.