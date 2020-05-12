



Ассоциация профессиональных агентов недвижимости Молдовы обратилась с открытым письмом к генпримару столицы Иону Чебану и кишинёвскому муниципальному совету с просьбой возобновить легальную и прозрачную процедуру проведения аукционов по продаже земельных участков. По мнению игроков рынка недвижимости, во-первых, это стимулирует развитие строительного рынка, что в нынешних кризисных условиях позволит открыть новые рабочие места и обеспечить людей работой. А во-вторых, возобновление аукционов исключит продажу земельных участков в Кишинёве через различные мошеннические схемы.



Земельные аукционы в Кишинёве не проводятся уже восемь лет. Правда, год назад была предпринята попытка возобновить этот процесс, но выставленные лоты были небольшими и особого интереса для серьезных застройщиков не представляли. Между тем, отсутствие легального и транспарентного механизма продажи земли привело к тому, что за последние годы через различные мошеннические схемы муниципий Кишинёв лишился более 50 земельных участков. В проведенном несколько лет назад расследовании, издание Ziarul de garda обнаружило, что некоторые столичные земельные участки в итоге оказались в собственности оффшорных фирм из Великобритании или Маршалловых островов, и продавались за сотни тысяч евро, хотя были отчуждены по ценам в 20 раз ниже.

АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ В МУН. СОВЕТЕ КИШИНЁВА

Я считаю, что это было сделано целенаправленно той прошлой администрацией, либеральной фракцией, которая сейчас, к сожалению, в альянсе с PAS и Платформой DA. В итоге у города было украдено более 50 земельных участков по фальшивым схемам, через рейдерство, на основании решений суда и действий судебных исполнителей. Где-то через уголовные дела потом получилось вернуть часть этих участков, но по большей части из них, к сожалению, такое ощущение, что в генпрокуратуре как будто решили спустить эти дела на тормозах. Но я надеюсь, что они все-таки будут рассмотрены.



Помимо того, что возобновление земельных аукционов исключит продажу земельных участков в Кишинёве через различные мошеннические схемы, это ещё позволит стимулировать развитие строительного рынка и создать в городе новые рабочие места. Что немаловажно, учитывая нынешний кризис.



АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ В МУН. СОВЕТЕ КИШИНЁВА

Сейчас в Кишинёв, в Молдову, вернулось большое количество наших граждан, которые потеряли рабочие места в Европейском союзе и Российской Федерации. У нас сейчас образовался большой рынок рабочей силы, и для застройщиков есть возможность восполнить дефицит рабочих рук. Чтобы вы понимали: в прошлом и позапрошлом году в среднем на стройках был дефицит до 50% рабочих рук. Если штатно на крупной стройке должно было работать 600 человек, работало 200-300. Из-за нехватки, из-за того, что люди вынуждены были мигрировать с целью заработка. Сейчас у нас уже другая проблема. Мы видим на основании обращений ассоциации риелторов, есть ещё обращение Федерации патроната строительных компаний, что есть дефицит участков, на которых возможна комплексная многоэтажная застройка.



Профессиональные участники рынка недвижимости говорят, что активизация строительства приведет к активизации и целого ряда смежных отраслей: производства бетона, арматуры, отелочных материалов, мебели и так далее. Поэтому так важно запустить прозрачный и легальный механизм продажи земельных участков в Кишинёве.



АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ В МУН. СОВЕТЕ КИШИНЁВА

Мы, фракция социалистов, в прошлом совете ликвидировали возможность продажи участков через различные схемы. Мы видели, как либералы через пакетное голосование продавали кучу участков. Мы проверяли тысячи проектов и не допускали возможность голосовать за них, либо обращались в правоохранительные органы. Сейчас есть законная процедура – аукцион. Застройщик приобретает участок с определенной площадью, он четко знает, что на этом участке можно, а что нельзя строить. Это даст возможность пополнить бюджет города. А у нас сейчас, напомню, только официальный бюджетный дефицит составляет 450 млн леев, плюс последствия от коронавируса. А, возобновив аукционы, мы можем пополнить бюджет, восполнить дефицит и реализовать инфраструктурные проекты, которые предусмотрены в городском бюджете.

Кишинёвская мэрия прилагает все силы, чтобы запустить земельные аукционы как можно быстрее. Главным управлением архитектуры, урбанизма и земельных отношений уже подобрано несколько десятков земельных участков, которые могут быть предложены для продажи на аукционах. Решение вопроса за муниципальным советом.