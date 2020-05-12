



Граждане Молдовы не хотят проведения досрочных парламентских выборов. Это показал опрос «Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19», проведенный Ассоциацией социологов и демографов РМ.

71% опрошенных заявили, что категорически не хотят, чтобы в этом году проходили досрочные парламентские выборы, и только 14% опрошенных хотели бы попытаться переизбрать депутатов.

Если бы выборы все же состоялись, то наибольшее количество голосов избирателей набрали бы представители ПСРМ.



ВИКТОР МОКАНУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ

«Партия социалистов набрала бы 48,6% голосов от числа определившихся, Партия действие и солидарность - 21,9%, Демпартия - 8,7% и Партия Платформа «ДА» - 7,4%».



Согласно данным опроса, остальные партии не смогли бы преодолеть избирательный порог. Таким образом, в новый состав парламента Республики Молдова вошли бы 4 партии. Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова по телефону в период с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1 141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.