



Подавляющее большинство населения нашей страны - 71 % - поддерживает действия властей Молдовы в период пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Республики и обнародованные 12 мая.



Согласно опросу 71% населения считает, что медицинская система Молдовы справляется со сложной эпидемиологической ситуацией. 54% опрошенных уверенно ответили «да» на вопрос «Справляется ли медицинская система с пандемией коронавируса?», а ещё 17% ответили, что «скорее да, чем нет». Жители Молдовы согласны и с решением руководства о необходимости приобретения полиса обязательного медицинского страхования нашими согражданами, вернувшимися из-за границы.



АНДРЕЙ ДУМБРЭВЯНУ – ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ

«70% опрошенных уверенно заявили «да!», мотивируя это тем, что мы – работали здесь, мы платили взносы в Фонд медстрахования, а те, кто не платили ни копейки в него, будут пользоваться его благами. Они тоже должны внести свою лепту в развитие фонда».



Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова по телефону в период с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1 141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.