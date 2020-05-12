



Глава государства остается уверенным лидером рейтинга доверия населения. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова, почти 37% населения доверяют президенту Игорю Додону. На втором месте с отставанием более чем в два раза лидер ПДС Майя Санду.



ВИКТОР МОКАНУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ

«У Игоря Додона – рейтинг доверия 36,8%. Майя Санду –15,1%, Ион Кику - 14%, Ион Чебан - 8%, Павел Филип –6, 6%, Зинаида Гречаный – 6%».



Данные опроса показывают, что на предстоящих президентских выборах у Игоря Додона самые высокие шансы на победу. За него на президентских выборах проголосует почти каждый второй определившийся житель страны.



ВИКТОР МОКАНУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ

«Игорь Додон получил бы 47,5% голосов, Майя Санду - 20%, Андрей Нэстасе - 8,3%, Ренато Усатый - 7,3%, Павел Филип - 4,6%, Ион Кику - 3,8%, Октавиан Цыку - 3,6%, Владимир Воронин - 1,8%, Илан Шор – 1%».



Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова по телефону в период с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1 141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.