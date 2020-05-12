Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня он готов с ними создать правительство!»
 

ИГОРЬ ДОДОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ



Глава государства остается уверенным лидером рейтинга доверия населения. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова, почти 37% населения доверяют президенту Игорю Додону. На втором месте с отставанием более чем в два раза лидер ПДС Майя Санду.

ВИКТОР МОКАНУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ
«У Игоря Додона – рейтинг доверия 36,8%. Майя Санду –15,1%, Ион Кику - 14%, Ион Чебан - 8%, Павел Филип –6, 6%, Зинаида Гречаный – 6%».

Данные опроса показывают, что на предстоящих президентских выборах у Игоря Додона самые высокие шансы на победу. За него на президентских выборах проголосует почти каждый второй определившийся житель страны.

ВИКТОР МОКАНУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ
«Игорь Додон получил бы 47,5% голосов, Майя Санду - 20%, Андрей Нэстасе - 8,3%, Ренато Усатый - 7,3%, Павел Филип - 4,6%, Ион Кику - 3,8%, Октавиан Цыку - 3,6%, Владимир Воронин - 1,8%, Илан Шор – 1%».

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова по телефону в период с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1 141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.



Опубликовано: 18:06 12/05/2020




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
 
X

LIVE AccentTV