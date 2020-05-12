NTV Moldova выражает обеспокоенность преследованием журналиста Елены Левицкой-Пахомовой. Согласно заявлению телеканала, поводом стал закрытый пост на ее личной странице в соцсети.



Авторы программы на ТВ-8 Ната Албот и Андрей Болокан сделали его публичным, огласили личные данные журналистки, призвали своих зрителей найти ее. Это спровоцировало травлю, преследование, дискриминационные и ксенофобские высказывания.



Помимо этого, в выпуске были использованы фотографии детей Елены без ведома родителей, что является нарушением прав ребенка.



- Наш телеканал выступает за свободу слова, плюрализм мнений. Дискуссия должна носить уважительный характер в рамках Деонтологического кодекса и ни в коем случае не призывать к агрессии, отмечается в заявлении.



Редакция телеканала призывает профессиональные организации в области СМИ обратить внимание на данную ситуацию и впредь не допускать повторения подобного.



Журналистов TV8 жестко критикуют за издевательство над коллегой.



Телеканал TV8 обвинен в нарушении деонтологических норм и подстрекательстве к агрессии. Причиной стала передача, в которой ведущие Ната Албот и Андрей Болокан подвергли нападкам журналиста телеканала NTV Moldova Елену Пахомову. Бывший депутат и исполнительный директор Института стратегических инициатив Инна Шупак написала в социальной сети, что Албот и Болокан перешли любую грань, а этот случай можно охарактеризовать как буллинг - оскорбление и унижение человека.



Шупак отметила недопустимость призывов ведущих TV8 найти и напасть на Елену Пахомову.



- И уж тем более непозволительно при этом выводить на экран фотографии детей”, - возмущается Инна Шупак.



То, что позволил себе телеканал TV8, подпадает под статьи Уголовного кодекса, - считает председатель ассоциации русскоязычных журналистов Юлия Семенова. Она потребовала у профильных НПО отреагировать на инцидент с коллегой по журналистскому цеху.



- Повеселило, когда в контексте была упомянута деонтология. Типа, Пахомова нарушила журналистскую этику, написав на своей странице в фб пост о свежепокрашенных волосах председателя КС Домники Маноле и распространила его среди друзей. Надо полагать, Болокан, публично издеваясь над плохим зрением Пахомовой и тем, что она носит очки, неукоснительно соблюдал правила поведения в обществе, - написала в социальных сетях Семенова.



Она также выразила свое возмущение тем, что во время передачи были опубликованы фотографии, на которых запечатлены несовершеннолетние дети Елены Пахомовой.



Отметим, что вчера лидер «Платформы ДА» также обвинил TV8 в манипуляции после того как журналисты телеканала опубликовали фальшивую новость.



Андрей Нэстасе потребовал ее удалить, заявив, что это не первый подобный случай введения общественного мнения в заблуждения этим СМИ.