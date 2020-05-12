Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня он готов с ними создать правительство!»
 

NTV Moldova призывает организации в области СМИ принять меры и осудить преследование журналистки Елены Левицкой-Пахомовой


NTV Moldova выражает обеспокоенность преследованием журналиста Елены Левицкой-Пахомовой. Согласно заявлению телеканала, поводом стал закрытый пост на ее личной странице в соцсети.

Авторы программы на ТВ-8 Ната Албот и Андрей Болокан сделали его публичным, огласили личные данные журналистки, призвали своих зрителей найти ее. Это спровоцировало травлю, преследование, дискриминационные и ксенофобские высказывания.

Помимо этого, в выпуске были использованы фотографии детей Елены без ведома родителей, что является нарушением прав ребенка.

- Наш телеканал выступает за свободу слова, плюрализм мнений. Дискуссия должна носить уважительный характер в рамках Деонтологического кодекса и ни в коем случае не призывать к агрессии, отмечается в заявлении.

Редакция телеканала призывает профессиональные организации в области СМИ обратить внимание на данную ситуацию и впредь не допускать повторения подобного.

Журналистов TV8 жестко критикуют за издевательство над коллегой.

Телеканал TV8 обвинен в нарушении деонтологических норм и подстрекательстве к агрессии. Причиной стала передача, в которой ведущие Ната Албот и Андрей Болокан подвергли нападкам журналиста телеканала NTV Moldova Елену Пахомову. Бывший депутат и исполнительный директор Института стратегических инициатив Инна Шупак написала в социальной сети, что Албот и Болокан перешли любую грань, а этот случай можно охарактеризовать как буллинг - оскорбление и унижение человека.

Шупак отметила недопустимость призывов ведущих TV8 найти и напасть на Елену Пахомову.

- И уж тем более непозволительно при этом выводить на экран фотографии детей”, - возмущается Инна Шупак.

То, что позволил себе телеканал TV8, подпадает под статьи Уголовного кодекса, - считает председатель ассоциации русскоязычных журналистов Юлия Семенова. Она потребовала у профильных НПО отреагировать на инцидент с коллегой по журналистскому цеху.

- Повеселило, когда в контексте была упомянута деонтология. Типа, Пахомова нарушила журналистскую этику, написав на своей странице в фб пост о свежепокрашенных волосах председателя КС Домники Маноле и распространила его среди друзей. Надо полагать, Болокан, публично издеваясь над плохим зрением Пахомовой и тем, что она носит очки, неукоснительно соблюдал правила поведения в обществе, - написала в социальных сетях Семенова.

Она также выразила свое возмущение тем, что во время передачи были опубликованы фотографии, на которых запечатлены несовершеннолетние дети Елены Пахомовой.

Отметим, что вчера лидер «Платформы ДА» также обвинил TV8 в манипуляции после того как журналисты телеканала опубликовали фальшивую новость.

Андрей Нэстасе потребовал ее удалить, заявив, что это не первый подобный случай введения общественного мнения в заблуждения этим СМИ.


Опубликовано: 17:22 12/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Ассоциация русскоязычных журналистов возмущена увольнением сотрудников Теле ...
  • В Молдове на один телеканал стало меньше
  • В Тараклии «кабельщики» отключили телеканал Accent TV
  • ООН осуждает преследование журналистов в Молдове
  • Православные христиане отмечают День святых Константина и Елены







    • Все новости

    Ион Кику встретился с представителями Ассоциации дорожников-предпринимателей Молдовы
    Антикризисные меры: Правительство намерено субсидировать кредиты для туристической отрасли
    NTV Moldova призывает организации в области СМИ принять меры и осудить преследование журналистки Елены Левицкой-Пахомовой
    Президент Игорь Додон посетил Институт матери и ребенка
    Ион Чебан представил проект модернизации Центрального рынка: Окончательное решение за мунсоветом
    COVID-19: 2069 пациентов полностью выздоровели
    Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня он готов с ними создать правительство!»
    ОПРОС: На президентских выборах у Игоря Додона наибольшие шансы на победу
    Президент Игорь Додон провел встречу с главами ассоциаций транспортных компаний
    Ион Чебан в Международный день медицинской сестры: Благодарю за ваш вклад в лечение больных
    ОПРОС: Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы, в парламент пройдут четыре партии
    Президент Игорь Додон пользуется наибольшим доверием жителей Молдовы
    Обращение президента Игоря Додона по случаю Международного дня медицинской сестры
    Богдан Цырдя - О "фейках" из крайне правых СМИ
    Правительство выделит один миллион леев для полицейских, заболевших COVID-19
    Проект «Образование Online» будет использоваться на национальном уровне
    Зинаида Гречаный поздравила медсестер с профессиональным праздником
    В сквере у завода "Мезон" обустроена зона отдыха
    Богдан Цырдя: "О том, почему Майя Санду в 2015 году ушла из правительства Плахотнюка"
    Правительство Кику продолжает пользоваться поддержкой парламентского большинства
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV