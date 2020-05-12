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Президент Игорь Додон посетил Институт матери и ребенка


Президент Игорь Додон посетил «Институт матери и ребенка», где изучил ситуацию на месте, особенно с учетом продолжающегося пандемического кризиса.

- Констатировал, что, несмотря на многочисленные проекты, реализованные здесь за счет внутренних и внешних источников, в учреждении до сих пор есть острая необходимость консолидации материально-технической базы.

Дал заверения в том, что окажу возможную помощь для оснащения учреждения всем необходимым медицинским оборудованием и материалами.

В то же время подчеркнул намерение нынешних властей осуществить значительные инвестиции в национальную систему здравоохранения для сокращения оттока медицинских кадров путем создания надлежащих условий работы и оказания необходимой социальной защиты, а также для повышения безопасности пациентов, – сообщил президент.

Отметим, что в ходе онлайн-дискуссий с гражданами, президент пообещал посетить «Институт матери и ребенка» и ознакомится лично с обстановкой в этом медучреждении.


Опубликовано: 17:11 12/05/2020

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