Президент Игорь Додон посетил «Институт матери и ребенка», где изучил ситуацию на месте, особенно с учетом продолжающегося пандемического кризиса.



- Констатировал, что, несмотря на многочисленные проекты, реализованные здесь за счет внутренних и внешних источников, в учреждении до сих пор есть острая необходимость консолидации материально-технической базы.



Дал заверения в том, что окажу возможную помощь для оснащения учреждения всем необходимым медицинским оборудованием и материалами.



В то же время подчеркнул намерение нынешних властей осуществить значительные инвестиции в национальную систему здравоохранения для сокращения оттока медицинских кадров путем создания надлежащих условий работы и оказания необходимой социальной защиты, а также для повышения безопасности пациентов, – сообщил президент.



Отметим, что в ходе онлайн-дискуссий с гражданами, президент пообещал посетить «Институт матери и ребенка» и ознакомится лично с обстановкой в этом медучреждении.