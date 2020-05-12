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Ион Чебан представил проект модернизации Центрального рынка: Окончательное решение за мунсоветом


Центральный рынок Кишинева находится сегодня в катастрофическом состоянии, и в таком виде является потенциальным рассадником инфекций. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан, посетивший сегодня это муниципальное предприятие и представивший концепцию его модернизации. Он подчеркнул, что это необходимо сделать как можно скорее, учитывая важность данного рынка как самой большой открытой коммерческой точки столицы, а также то, что он располагается в центре города.

– Концепция модернизации Центрального рынка включает в себя: демонтаж и эвакуацию незаконно размещенных киосков с улиц Армянская и Тигина с последующим размещением там общественной парковки; установку у входа панно с информацией о количестве свободных мест для торговли, их стоимости и расположения; пересмотр и утверждение новой методологии установки тарифов на ведение торговли; смену асфальтового покрытия и обновление оборудования рынка; строительство крыши, а также многое другое, – рассказал генпримар.

Проект концепции модернизации Центрального рынка выставлен на сайте примэрии Кишинева для публичных обсуждений. Впоследствии он будет предложен на рассмотрение и принятие муниципальному совету.

– Что касается изыскания средств на модернизацию рынка, то мы предлагаем три варианта: за счет внутренних ресурсов муниципия, софинансирование с партнерами и экономическими агентами либо кредит. В любом случае все варианты предстоит рассмотреть муниципальному совету. Окончательное решение за ним. Если оппозиция хочет взять этот процесс под свой контроль – мы не возражаем. Главное – не затягивать процесс, как это произошло с автобусами, потому что в таком виде Центральный рынок больше оставлять нельзя, – заявил Чебан.

Столичный градоначальник подчеркнул, что работы по модернизации рынка будут осуществляться постепенно, о полном его закрытии на все это время речь не идет.

– Предполагается сделать 4 сектора: фруктовый, овощной, оптовый и ремесленный. Пока идет работа над одним сектором, остальная часть рынка будет работать. Мы хотим, чтобы Центральный рынок стал торговой зоной с хорошо развитой на организационном уровне системой управления, где торговцы будут работать в достойных условиях, а покупатели смогут приобретать главным образом отечественную продукцию. Мы хотим современный, благоустроенный, чистый и безопасный рынок, на котором нет места коррупции и монополии, – отметил Чебан.

Согласно предварительным оценкам, полная модернизация рынка займет около трех лет, общая стоимость работ – 40 миллионов леев.


Опубликовано: 15:48 12/05/2020

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