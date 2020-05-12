Число зараженных коронавирусом нового типа в Молдове составляет 4995 человек. Такие данные представлены сегодня министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.



2069 пациентов полностью вылечились от опасной инфекции.



179 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.