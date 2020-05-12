COVID-19: 2069 пациентов полностью выздоровели
Число зараженных коронавирусом нового типа в Молдове составляет 4995 человек. Такие данные представлены сегодня министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
2069 пациентов полностью вылечились от опасной инфекции.
179 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.
2069 пациентов полностью вылечились от опасной инфекции.
179 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.
Опубликовано: 15:05 12/05/2020
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