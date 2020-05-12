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Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня он готов с ними создать правительство!»
 

Богдан Цырдя: «В сентябре блок ACUM требовал посадить Шора и Канду, сегодня он готов с ними создать правительство!»


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди, размещенный на его официальном телеграмм канале https://t.me/tirdea.

«20 сентября 2019 A.Слусарь огласил в парламенте имена бенефициаров кражи миллиарда, фигурирующих в отчете Kroll. Среди них — экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, которого Слусарь назвал главным бенефициаром, а также депутат Илан Шор, экс-премьер Владимир Филат, депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова, Юрий Фотеску, экс-президент Петр Лучинский и глава агентства Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк.

Идем дальше. А дальше парламентская комиссия обратилась в прокуратуру. Тогда А.Слусарь заявил следующее:

"Среди бывших чиновников причастных к “краже миллиарда” экс-глава Национального банка Дорин Драгуцан, экс-министр экономики Адриан Канду, бывший премьер-министр Юрий Лянке, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-министр финансов Анатол Арапу..."

И что теперь делать с этими бандитами, которые разорили страну, поставили на колени миллионы пенсионеров, крестьян, многодетных семей?

Правильно! Создать с ними альянс. В сентябре блок АКУМ требовал посадить Шора и Канду, сегодня он готов с ними создать правительство и бороться с теми, кто хочет аэропорт и миллиард вернуть.

Вот и вся суть борьбы с олигархами со стороны блока АКУМ. Вот и вся их забота о миллиарде и гражданах.

Теперь вы понимаете, что этот миллиард мы никогда не увидим, впрочем, как и аэропорт? Ведь если ты вступаешь в альянс с тем, кто украл миллиард, значит, ты с ними в доле... Или будешь в доле.

Мы всегда писали про сущность М. Санду. Мы предупреждали граждан, что она рано или поздно сыграет кумэтрию с Канду! Верили не все. А ведь она была в альянсе с гражданами, укравшими миллиард. Теперь она возвращается к ним. Но это раз, в качестве лидера и вожака!

Но мы предполагали, что Платформа ДА - немножко другие. Ведь они не были в АЕИ с Плахотнюком, не рулили страной во время великого грабежа.

Видимо, мы ошибались. Вот и все. Приехали».


Опубликовано: 14:54 12/05/2020

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