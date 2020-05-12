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Президент Игорь Додон провел встречу с главами ассоциаций транспортных компаний




Президент Игорь Додон провел встречу с главами ассоциаций транспортных компаний, чтобы обсудить положение дел в области грузовых и пассажирских перевозок.

Участники встречи констатировали серьезное ухудшение ситуации в данной сфере вследствие пандемического кризиса, а восстановление полноценного объема работы будет небыстрым.

- Руководство страны хорошо информировано о проблемах в этой и других отраслях, и по итогам дискуссий, проведенных с представителями каждой области, озвучит на следующей неделе пакет предложений для всех секторов экономики, - заявил президент.


Опубликовано: 13:28 12/05/2020

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