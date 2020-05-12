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Ион Чебан в Международный день медицинской сестры: Благодарю за ваш вклад в лечение больных


Сегодня в Международный день медицинской сестры, генеральный примар Кишинева Ион Чебан поздравил работников этой сферы и поблагодарил за их нелегкий, но важный труд.

– Благодарю вас за вашу работу, за ваш вклад в лечение больных. Вашу роль в команде врачей и в процессе ухода за пациентами, а также в их консультировании и информировании, трудно переоценить. Вы всегда рядом с врачами, и вместе с ними вы спасаете жизни, – в машине скорой помощи, в приемном отделении или в операционной. Вы – те, кто всегда находится у кровати пациента, стараясь добрым словом облегчить его боль, – сказал Ион Чебан.

Стоит отметить, что в столице самый низкий уровень заражения коронавирусом среди медперсонала. Из общего числа инфицированных медицинских сотрудников только 13,1% из Кишинева.


Опубликовано: 12:55 12/05/2020

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