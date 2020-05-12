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ОПРОС: Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы, в парламент пройдут четыре партии


Только четыре партии преодолеют избирательный порог, если в ближайшее воскресенье состоятся парламентские выборы. Ими станут ПСРМ, ПДС, ДПМ и Платформа ДА. Таковы данные опроса «Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19», реализованного Ассоциацией социологов и демографов.

Так, 48,6% определившихся заявили, что проголосуют за ПСРМ, и только 21,9% - за ПДС. Демократы набирают 8,7%, а Платформа ДА - 7,4%.

Не преодолевают избирательный порог «Наша партия», у которой этот показатель составляет 4,4%, ПКРМ -2,6%, партия «Шор» - 2,1% и Партия национального единства– 2%.

Иное политформирование назвали 2,4% респондентов, а каждый пятый не определился с ответом на этот вопрос. В то же время, каждый десятый заявил, что проигнорирует выборы.

Телефонный опрос проводился с 1 по 7 мая при выборке в 1141 человек из 418 населенных пунктах страны. Погрешность составляет 3%.


Опубликовано: 12:47 12/05/2020

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