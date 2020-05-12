Только четыре партии преодолеют избирательный порог, если в ближайшее воскресенье состоятся парламентские выборы. Ими станут ПСРМ, ПДС, ДПМ и Платформа ДА. Таковы данные опроса «Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19», реализованного Ассоциацией социологов и демографов.



Так, 48,6% определившихся заявили, что проголосуют за ПСРМ, и только 21,9% - за ПДС. Демократы набирают 8,7%, а Платформа ДА - 7,4%.



Не преодолевают избирательный порог «Наша партия», у которой этот показатель составляет 4,4%, ПКРМ -2,6%, партия «Шор» - 2,1% и Партия национального единства– 2%.



Иное политформирование назвали 2,4% респондентов, а каждый пятый не определился с ответом на этот вопрос. В то же время, каждый десятый заявил, что проигнорирует выборы.



Телефонный опрос проводился с 1 по 7 мая при выборке в 1141 человек из 418 населенных пунктах страны. Погрешность составляет 3%.