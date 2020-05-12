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Президент Игорь Додон пользуется наибольшим доверием жителей Молдовы


Президент Игорь Додон пользуется наибольшим доверием жителей Молдовы. Таковы данные социологического исследования «Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19», реализованного Ассоциацией социологов и демографов.

Респондентов попросили ответить, кому из политиков они доверяют больше всего. 36,8% из определившихся указали Игоря Додона, на втором месте Майя Санду - 15,1%.

Премьер Ион Кику заручился доверием 14%, а столичный градоначальник - 8% сограждан. В пятерку вошел и председатель ДПМ Павел Филип – у него уровень доверия составляет 6,6%.

Лидер социалистов Зинаида Гречаный получила 6%, за ней следуют мэр Бельц Ренато Усатый – с 5,8% и Андрей Нэстасе - 2,8%.

Такие политики, как Владимир Воронин, Октавиан Цыку, Илан Шор были отмечены не более, чем 1% респондентов. 9,7 % опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 4% затруднились ответить.

Телефонный опрос проводился с 1 по 7 мая при выборке в 1141 человек из 418 населенных пунктах страны. Погрешность составляет 3%.


Опубликовано: 12:32 12/05/2020

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