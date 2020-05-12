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Обращение президента Игоря Додона по случаю Международного дня медицинской сестры


"Уважаемые медицинские сёстры!

Примите искренние и сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника, а также добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех чаяний.

Ежегодно 12 мая весь мир чествует людей, без которых ни одно медицинское учреждение не может полноценно работать. В знак высокой оценки 2020 год объявлен Всемирной организацией здравоохранения Международным годом медсестер и акушерок. Это было сделано с тем, чтобы мобилизовать все страны для объединения усилий по освоению этих профессий, для улучшения условий труда и профессионального развития.

Ознаменованный борьбой с пандемией, затронувшей все человечество, праздник в этом году подчеркивает роль и предназначение медсестер, которые вместе с врачами и другими медицинскими работниками создают единый фронт против беспощадного вируса, являясь героями на передовой.

Каждый из нас осознал огромные риски профессии медсестры, врача. Тем более, что 99% представителей этой профессии в Республике Молдова – женщины. Сегодня день около 22 тысяч медсестер нашей страны, которые исполняют свой долг. Именно в глазах этих женщин с большим сердцем и огромной ответственностью страдающие ищут надежду, прислушиваются к каждому слову, совету, рекомендации, считая их ангелами-хранителями в трудные времена.

Уважаемые работники системы здравоохранения!

От имени всех граждан Республики Молдова выражаю признательность вашей деятельности, которую вы выполняете с преданностью и альтруизмом. Вы бескорыстно и самоотверженно облегчаете страдания больных и возвращаете их к жизни, посвящаете себя спасению человеческих жизней, часто забывая о себе и о близких людях. От души благодарю вас и желаю вам многих побед, приносящих душевное удовлетворение. Держитесь и сделайте нас более сильными, дарите сочувствие и получите заслуженную благодарность. Хочу заверить вас, что государство будет вкладывать значительные средства в систему здравоохранения для сокращения оттока медицинских работников, создания благоприятных условий труда и социальной защиты, повышения безопасности пациентов, для здорового и процветающего общества.

С праздником вас!"


Опубликовано: 11:24 12/05/2020

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