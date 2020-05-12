Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди:



1. Вчера крайне правая газетенка Timpul, работaвшая ранее на Плахотнюка, опубликовала фейковую статью, с фейкового сайта, созданного в конце 2010 года. Перепечатала ее и ава.мд. Блог зеркальный, с доменом в США. Закрыть невозможно. Так нам объяснили в МВД.



2. В этой статье ваш скромный слуга, обвиняет Додона в крышевании "мясной мафии". Статья появилась 2 июня 2011, за 2 дня до местных выборов. И с тех пор ее регулярно вбрасывают в медийное пространство. Знаете, что интересно в этой истории?



3. Даже не то, что блог фальшивый и его создала ЛП, чтобы дисскредитировать своего оппонента на выборах.



4. И даже не наше обращения в ГП и МВД.

5. И даже не десятки статей в пользу кандидата в мэры столицы Игоря Додона.



6. Самое интересное то, что мы тогда были в предвыборном штабе Игоря Додона. И Андриевский был с нами...И он знает, что сайт фальшивый. Тем не менее, опубликовал у себя этот фейк под рубрикой "архивы не горят". Да, не горят. Жаль, что о вашей совести нельзя сказать то же самое.



7. Кстати, на том же блоге появился якобы наш призыв голосовать за кандидата СДПМ!!! Мы опровергли. На нашей прессухе были НИТ, N4.



8. А теперь про рукописи которые не горят. Тут официальный ответ Генпрокуратуры. Ну и линки с сайтов опубликовавших мое обращение в ГП.



9. Кстати, тут и Ава.Мд. Забыли подчистить. Журнал к примеру подчистил.



10. Рекомендую зайти на сайт, в рубрику авторы. Богдан Цырдя. 2011 год. Там 8 статей про местные выборы. Все против Киртоакэ, за И.Додона.



11. Рекомендую "Киндер Сюрприз для олигарха" и "Кишиневский коррупционный спрут". Коза Ностра отдыхает.