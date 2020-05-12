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Правительство выделит один миллион леев для полицейских, заболевших COVID-19


Полицейские, заразившиеся коронавирусом, получат единовременное пособие в размере 16 тыс. леев. Правительство выделит 1,04 млн. леев для сотрудников МВД, заразившихся COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей.

Решение будет принято 13 мая в ходе заседания кабинета министров. Согласно документу, пособие получат 65 полицейских.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о выделении выплат также и сотрудникам лечебных учреждений и других ведомств, которые заболели COVID-19, исполняя свои служебные обязанности.


Опубликовано: 11:15 12/05/2020

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