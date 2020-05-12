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Проект «Образование Online» будет использоваться на национальном уровне


Проект «Образование Online», запущенный примарией Кишинева, будет использоваться на национальном уровне. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Муниципалитет подпишет соглашение о сотрудничестве с министерством образования, культуры и исследований. Проект содержит дидактический материал для нового учебного года 2020-2021. С момента его запуска зарегистрировано 400 тыс. уникальных посещений онлайн-уроков.

В тоже время свыше 20 тыс. человек посетили цифровую библиотеку «educatieonline.md» менее, чем за неделю. В географическом разрезе 80% посетителей из Молдовы, 17% - из Румынии, затем следуют Украина, США, Италия, Россия и Германия.

На данном этапе онлайн библиотека содержит 1200 видеоуроков, свыше 500 дидактических материалов и 260 цифровых книг.


Опубликовано: 11:10 12/05/2020

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