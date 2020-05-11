Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди.



"А вы помните, почему 30 июля 2015 Майя Санду ушла из правительства Плахотнюка?



Потому что Плахотнюк отказался поддержать ее кандидатуру на должность премьер-министра. Начала лютую борьбу с мафией Плахотнюка, обещала посадить всех до единого!



А вы знаете почему сегодня Майя Санду готова создать правительство вместе с Шором и фином Плахотнюка?

Потому что Плахотнюк обещал восстановить Майю Санду в должности. И даже повысить!



Вот и вся принципиальность...



P.S. Радует одно. Филату, Лучинскому, Платону, Киртоакэ он тоже многое чего обещал..." - написал политолог в своем телеграмм канале https://t.me/tirdea.