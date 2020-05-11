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Правительство Кику продолжает пользоваться поддержкой парламентского большинства



Вопреки попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, правящая коалиция поддерживает кабмин Кику.

Как отмечается в пресс- сообщении коалиции, Партия социалистов и Демпартия обсудили выход из чрезвычайного положения, отмену ограничений, а также последние изменения на политической сцене страны. Было отмечено, что поддержка правительства будет продолжаться.

ДПМ и ПСРМ считают контрпродуктивной политическую дестабилизацию, учитывая кризис в экономике и сфере здравоохранения.

В то же время парламентское большинство выражает недоумение по отношению к действиям и заявлениям определенных политических сил, которые набрали силу на теме кражи миллиарда и коррупции, а сегодня не видят проблемы в союзе с теми, кто стоял за этими беззакониями, критикуемыми, в том числе, и партнёрами по развитию.

В рамках встречи парламентское большинство было проинформировано о намерении правительства возобновить переговоры о получении кредита с РФ. Депутаты заявили и о необходимости обеспечить новые источники финансирования.

В этом контексте были обсуждены условия, выдвигаемые ЕС для предоставления второго транша макрофинансовой помощи. Участники подтвердили готовность выполнить их в приоритетном порядке.


Опубликовано: 21:39 11/05/2020

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