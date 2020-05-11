



68 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Молдове за сутки. Сегодня взяли 481 пробу, а общее число проведённых тестов с начала пандемии составляет 31 592. Такие цифры представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



Министр уточнила, что все новые подтвержденные случаи – местного происхождения, наибольшее количество зарегистрировано в столице – 21. Также, Думбрэвяну сообщила о новом очаге заражения.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Речь идет о селе Бэдичень, Сорокского района, центр размещения для людей с умственными отклонениями. 9 мая там было зарегистрировано 4 случая заражения: 3 – работника центра и 1 – пациент. На этот момент, в изоляторе центра размещения 13 человек, о которых заботится медперсонал. Сегодня было взято 100 проб».



Глава минздрава отметила, что результаты тестирования в этом центре станут известны во вторник. Что касается пациентов, клоторые проходят лечение в профильных медицинских учреждениях, то 251 пациент находится в тяжелом состоянии, 21 – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число подтвержденных случаев составляет 4 995. Выздоровели 1980 человек. 176 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.