



Игорь Додон намерен предложить парламенту назначить дату проведения президентских выборов на 1 ноября 2020 года. Додон напомнил, что выборы главы государства, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, могут состояться в период с 23 октября по 23 ноября текущего года.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я слышал много высказываний, которые спекулируют на том, что мы попытаемся отложить президентские выборы на будущий год, или, чтобы предпринять еще какие-то действия, для сохранения на посту. Чтобы развеять эти спекуляции, я решил предложить парламенту принять решение о назначении даты выборов президента на 1 ноября».