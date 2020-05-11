



Полгода с момента утверждения правительства во главе с Ионом Кику исполняется на этой неделе. Высокую оценку деятельности кабинета министров и его профессионализму дал президент Игорь Додон. Он подчеркнул, что правительство Кику прекрасно справляется с поставленными задачами и со знанием дела действует в условиях кризиса, вызванного пандемией.



Додон напомнил, что когда назначалось правительство Кику в конце прошлого года, кабинет министров предшественников пытался уверить всю страну и внешних партнеров в том, что Молдову ждет энергетический коллапс. В начале года политические оппоненты говорили, что Молдова не выживет без внешнего финансирования. Но правительство справилось со всеми вызовами. Как и теперь справляется с эпидемиологической ситуацией в стране, подчеркнул глава государства.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Оппоненты заявляли, что мы не справимся, но давайте признаем, что власти и правительство РМ управляет этой ситуацией с минимальными потерями, и по большинству показателей Молдова стоит значительно выше, чем многие страны Евросоюза».



Игорь Додон особо отметил, что нынешнее правительство за столь недолгий срок работы сумело проявить профессионализм и продемонстрировать знание дела. По мнению президента, если бы ситуациях, через которые с достоинством прошло правительство Кику, оказалось «правительство Гарварда», то последствия были бы катастрофическими.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Если бы страной сейчас управляло так называемое «Гарвардское правительство», то ситуация была бы намного хуже. Упаси Бог! На всех этих этапах, которые я перечислил, было бы хуже. Я твердо уверен, что правительство Кику сможет и далее справиться со всеми вызовами, с которыми столкнется Молдова».



Президент напомнил, что сейчас правительство Иона Кику поддерживает парламентское большинство, и выразил надежду на то, что эта поддержка сохранится.