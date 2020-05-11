



Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан провёл сегодня очередное заседание всех муниципальных служб, одной из главных тем которого, стала ситуация с коронавирусом в столице.



Число подтвержденных случаев COVID-19 за последние несколько дней в Кишиневе уменьшилось, сообщил Ион Чебан. Он подчеркнул, что свои плоды приносят введенные столичными властями ограничения, в частности обязательное использование масок в закрытых общественных помещениях.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Муниципалитет сохраняет пока ряд ограничений. Остаются закрытыми столичные рынки, торговые центры и салоны красоты. Каждое решение и каждая мера проанализированы и принимаются национальной и муниципальной комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Необходимо и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности, учитывая, что инфицирование коронавирусом может быть бессимптомным. Руководители всех муниципальных структур должны незамедлительно сообщать о случаях заболевания коронавирусом среди сотрудников».



В ходе оперативного заседания Ион Чебан раскритиковал муниципальные профильные службы за неудовлетворительный уход за столичными газонами.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Претуры, ЖКХ, «Зеленное хозяйство»! В самом центре столицы есть зоны, где трава по пояс. Нужно проводить работу там, где это надо. В парках на Рышкановке, например, образовалась проблема, из-за засухи. Нужно работать там, где есть в этом необходимость».



Также Генпримар остановился на проблеме нехватки транспорта и обострившейся проблеме пригородов, из которых людям сложно добираться на работу в Кишинёв. На этой неделе на публичное обсуждение представят предложения по приобретению новых автобусов. Чебан отметил, что большинство из них будет ориентировано на работу в пригородах. По ранее сделанным подсчётам, всего столице необходимо 200 новых автобусов и 55 новых троллейбусов.