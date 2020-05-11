



Имя Георгия Палади присвоят Городской клинической больнице № 1 в знак благодарности за вклад, внесенный в развитие медицины. С таким предложением выступит примария столицы. 9 мая в день рождения известного врача, доктора медицинских наук в гостях у Георгия Палади побывал генпримар Кишинёва Ион Чебан.



Талантливый, преданный своей профессии, человек редкой порядочности лечит и спасает человеческие жизни каждый день – так отозвался Ион Чебан о Георгии Палади, который в минувшую субботу отметил свое 91-летие. Именно акушеру-гинекологу Георгию Палади принадлежит идея основать Институт матери и ребенка, что и произошло в середине 60-х годов прошлого века.



ГЕОРГИЙ ПАЛАДИ, ВРАЧ-АКУШЕР, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

«Меня радует тот факт, что, несмотря на все послевоенные сложности: Кишинёв в 50-60 годах был практически разрушен, ни о каких системах здравоохранения нельзя было говорить, тем более о системе здоровья матери и ребёнка.

Сегодня у нас детская смертность 10 на 1000 рождений, тогда смертность доходила до 200 новорожденных на тысячу»



Ион Чебан не только поздравил Георгия Палади, но и особо подчеркнул заслуги врача, который уже более 70 лет работает в Первой Городской Больнице.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЁВ

«Я благодарю вас господин академик за все, что вы сделали, за то, что продолжаете делать. Вы живая легенда и я хочу пожелать вам много здоровья, долгих лет и хочу вам сказать, что мы готовим обращения в профильные структуры, чтобы это учреждение носило ваше имя».



Профессор Георгий Палади является также основателем акушерско-гинекологической службы республики, входит в состав так называемого «золотого выпуска Медицинского университета им. Николая Тестимицану.