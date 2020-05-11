



«Лучше досрочные выборы, чем правительство с людьми Плахотнюка и Шора» - уверен президент страны Игорь Додон. Его обеспокоенность вызывает ситуация в парламенте, где депутаты продолжают переходить из одной фракции в другую, чтобы разрушить парламентское большинство. Игорь Додон обратился к лидерам четырех парламентских партий - Зинаиде Гречаный, Павлу Филипу, Майе Санду и Андрею Нэстасе с призывом сесть за стол переговоров и найти консенсус.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Остальные политики значения не имеют. То, что Шор прошел в парламент - было ошибкой, а то, что делает Канду – это то, что делал Плахотнюк. Я думаю, что за ним стоит Плахотнюк, но это другой вопрос. Но вы - 4 лидера, если вы видите, что дело идет по формуле Плахотнюка, проведите встречу, обсудите. Если хотите, президент проведет встречу. Если не выходит, идите на досрочные».



Некоторые политики уже пытаются создать правительство с людьми Плахотнюка и Шора. По-мнению Додона в таком случае, уж лучше досрочные парламентские выборы, на которых «никто из тех, кто по 3-4 раза продавался, не пройдет».



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Наши оппоненты радуются как дети и мечтают создать парламентское большинство с перебежчиками. Но чем вы сегодня лучше, чем Плахотнюк тогда? Аплодируете тому, что ушли 2-3 депутата из партии, а некоторые послы приветствуют это. Куда мы идем?».