



В расследовании «кражи века» и сдачи в концессию Кишинёвского Международного аэропорта есть серьезные подвижки, которые необходимо обсудить и принять срочные решения и меры. Об этом заявил президент, уточнив, что в четверг созовёт Высший совет безопасности, темами которого станут именно эти два вопроса национального значения.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«По обоим вопросам у нас уже есть прогресс и думаю, что именно этим объясняется страх некоторых депутатов, пытающихся в последнее время предпринять определенные движения в парламенте. Они знают, что петля затягивается, и приходит их время. Поэтому в четверг состоится заседание ВСБ, где мы по пунктам разложим эти вопросы, и если будет возможность, представим данные общественности по эти двум вопросам национального значения».