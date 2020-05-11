



Переговоры с Россией по поводу предоставления Молдове двухсот миллионов евро возобновятся - руководство страны не может оставить своих граждан без поддержки. Об этом, заявил президент Игорь Додон по итогам традиционной рабочей встречи с премьером и спикером. Он напомнил, что на прошлой неделе Конституционный Суд принял решение аннулировать соглашение о российском займе. Руководство Молдовы, как и большинство населения республики, с этим вердиктом не согласны, но это решение КС подлежит исполнению, подчеркнул президент.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

Историческую и политическую оценку этому дадут люди в будущем, но мы должны двигаться вперед, так как люди ждут от нас – от президента, от премьер-министра – решений в этой ситуации. Мы обсудили это сегодня и решили, что в ближайшие дни Правительство Молдовы обратится к Росии, чтобы инициировать новую процедуру переговоров по поводу кредита в 200 млн. евро для нужд нашей страны. Возможно, на этой неделе на заседании правительства эта инициатива будет рассмотрена».