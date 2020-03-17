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С завтрашнего дня патентообладатели смогут получить по 2775 леев


Патентообладатели, которые не получали доход в период чрезвычайного положения, с 12 мая смогут получить пособие по безработице в размере 2775 леев. Единовременное пособие будет выплачиваться Национальной кассой соцстрахования.

Чтобы получить выделяемую сумму, необходимо обратиться в почтовое отделение, имея при себе удостоверение личности. Единственным условием для получения помощи является соответствие одному из трех перечисленных критериев: быть владельцем действительного патента на дату 17.03.2020 г., физлицом, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли (за исключением подакцизных товаров) и физлицом, осуществляющим деятельность в сфере реализации фитотехнических средств.

Для получения пособия нет необходимости подавать заявление. Выплаты будут осуществляться до 30 июня 2020 года.


Опубликовано: 17:50 11/05/2020

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