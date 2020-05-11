Генеральный примар Ион Чебан распорядился с сегодняшнего дня возобновить работы по демонтажу киосков, гаражей, самодельных ограждений вокруг домов, бетонных фундаментов, рекламных щитов, незаконно установленных на территории Кишинева.



– Если в течение этих двух месяцев наши усилия были направлены в основном на предотвращение распространения COVID-19, а также на обеспечение учреждений всем необходимым, сегодня настало время вернуться к работам, которые придадут городу эстетический вид, – отметил Чебан.



Глава столицы также подчеркнул, что уборка и поддержание чистоты на улицах и во дворах многоквартирных домов должны быть приоритетом для ответственных лиц каждого столичного микрорайона.