В ходе дискуссии обсуждались вопросы, касающиеся финансовых трудностей представителей бизнеса. Глава государства сообщил, что проведено уже около десятка таких встреч с представителями различных отраслей национальной экономики, и все они указывают на финансовые трудности, как на основные.



- Деловые круги говорят о сложностях с получением кредитов, а государство, со своей стороны, выражает готовность оплатить проценты по кредитам юридическим лицам на основании соответствующего обращения, - отметил Игорь Додон.



Участники встречи договорились обозначить задачи, выполнение которых они считают нужным, и определить методы достижения поставленных целей в сотрудничестве с органами государственной власти.



