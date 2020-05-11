Правоохранительные органы установили личности «телефонных хулиганов», сообщивших о бомбе в столичном цирке. Звонок в службу 112 поступил сегодня в 11.45.



Прибывшие на место саперы и взрывотехники не обнаружили никаких подозрительных предметов, включая и взрывное устройство.



По данным полиции, ложное сообщение о бомбе поступило от двух столичных подростков в возрасте 13 и 16 лет.