Сообщение о бомбе в столичном цирке оказалось ложным
Правоохранительные органы установили личности «телефонных хулиганов», сообщивших о бомбе в столичном цирке. Звонок в службу 112 поступил сегодня в 11.45.
Прибывшие на место саперы и взрывотехники не обнаружили никаких подозрительных предметов, включая и взрывное устройство.
По данным полиции, ложное сообщение о бомбе поступило от двух столичных подростков в возрасте 13 и 16 лет.
Прибывшие на место саперы и взрывотехники не обнаружили никаких подозрительных предметов, включая и взрывное устройство.
По данным полиции, ложное сообщение о бомбе поступило от двух столичных подростков в возрасте 13 и 16 лет.
Опубликовано: 15:03 11/05/2020
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