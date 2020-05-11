

На скамье подсудимых по обвинению в умышленном убийстве окажутся три жителя Хынчештского района, пишет aif.md. Прокуратура Хынчешт завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное по данному факту. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошёл 14 октября 2019 года после ссоры между погибшим и обвиняемыми.



Согласно материалам дела, мужчины жестоко избили односельчанина, после чего отвезли его труп к роднику в село Сарата-Галбенэ. Спустя некоторое время подозреваемых задержали и поместили под арест. Обвиняемым в возрасте 19, 29 и 50 лет грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.



