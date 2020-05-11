Депутаты от ПСРМ зарегистрировали проект постановления парламента, который предусматривает организацию выборов Президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года. Документ опубликовал депутат ПСРМ Василий Боля, председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.«Я зарегистрировал проект постановления об установлении даты выборов Президента Республики Молдова. В соответствии с пунктом 3 статьи 109 Кодекса о выборах, Парламент устанавливает дату выборов на пост Президента Республики Молдова не менее чем за 60 дней до дня выборов. Я предложил установить дату выборов 1 ноября 2020 года», – написал Василий Боля.Отметим, ранее сегодня глава государства Игорь Додон объявил, что предложит парламенту провести президентские выборы 1 ноября.