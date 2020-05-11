Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан сообщил в ходе заседания, что водители микроавтобусов в ближайшее время не выйдут на линию, а повышение стоимости проезда в маршрутках до 10 леев является неоправданным.



По мнению мэра, в нынешних условиях, столице срочно необходимы новые транспортные средства, прежде всего, в пригородах. В общей сложности, речь идет о 200 новых автобусах, 55 троллейбусах.



Чебан сообщил, что вскоре представит муниципальным советникам Отчет рабочей группы о закупке и сборке автобусов. Заседание Муниципального совета запланировано на 19 мая.