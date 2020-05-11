Столица должна быть чище, а виновные в несоблюдении правил читоты должны понести наказание. Об этом заявил генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан во время сегодняшнего заседания оперативных служб примэрии.



Примар раскритиковал профильные службы за неудовлетворительный уход за столичными газонами.



– Я прошелся по городу в субботу и воскресенье. Трава по пояс. Было дополнительно приобретено 50 мотокосилок, а трава по-прежнему по пояс. Примите необходимые меры! Я не думаю, что убирать за каждым экономическим агентом, это нормально. Претуры должны работать. Я буду лично проверять ситуацию по секторам, и те, кто не будут заниматься своей работой, получат дисциплинарное взыскание, – заявил Ион Чебан.



Он попросил вице-примара Илие Чебана как можно скорее завершить работу над проектом по наказанию тех, кто разводит беспорядок в Кишиневе. Следует отметить, что соответствующий проект был представлен для публичного обсуждения на прошлой неделе.



Напомним, ранее генпримар Кишинёва Ион Чебан сообщил, что муниципалитет приобрел 50 новых мотокосилок. Они были распределены по муниципальным предприятиям столичных секторов.