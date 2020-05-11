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Руководство примарии Кишинева проведет проверку на Центральном рынке


Примар Кишинева Ион Чебан и вице-примар Инна Ионесси намерены провести проверку на Центральном рынке, а также обсудить проблему уличной торговли.

По предварительным данным, проверка запланирована на вторник.

Чебан пригласил и прессу присутствоать при выявлении и освещении проблем, накопившихся на протяжении многих лет на данном муниципальном предприятии.

Вице-примар Инна Ионесси намерена провести встречу и с представителями HoReCa и обсудить их деятельность в период пандемии. Встреча запланирована на понедельник 11 мая в онлайн формате. Начало в 15.30. 20 мая подобная встреча состоится в примарии.


Опубликовано: 10:47 11/05/2020

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