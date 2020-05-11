Примар Кишинева Ион Чебан и вице-примар Инна Ионесси намерены провести проверку на Центральном рынке, а также обсудить проблему уличной торговли.



По предварительным данным, проверка запланирована на вторник.



Чебан пригласил и прессу присутствоать при выявлении и освещении проблем, накопившихся на протяжении многих лет на данном муниципальном предприятии.



Вице-примар Инна Ионесси намерена провести встречу и с представителями HoReCa и обсудить их деятельность в период пандемии. Встреча запланирована на понедельник 11 мая в онлайн формате. Начало в 15.30. 20 мая подобная встреча состоится в примарии.