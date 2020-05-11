На этой неделе на публичные слушания должны выставить предложения по приобретению для столицы новых автобусов. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, отметив, что в нынешних условиях город остро нуждается в новых единицах общественного транспорта.



– Были проблемы с перевозкой пассажиров в некоторых пригородах. Возможно 19 мая эта тема будет обсуждаться в Муниципальном совете Кишинева. Завтра рабочая группа проголосует за лучшее предложение и выступит с ним. Мы не занимаемся политикой, – подчеркнул Чебан.



Примар столицы отметил, что большинство автобусов будет ориентировано на работу в пригородах.



Ион Чебан также заявил, что водители микроавтобусов по-прежнему не хотят выходить на линии, а требование о повышении тарифа до 10 леев неоправданно, так как за прошедшие полгода никаких новых условий для пассажиров создано не было.



Напомним, что в марте текущего года генеральный примар муниципия Кишинев выступил с проектом по закупке 100 автобусов, однако Муниципальный совет его отверг. Ион Чебан высказал мнение, что некоторые фракции мунсовета руководствуются своими политическими интересами, а не интересами большинства жителей столицы.



Согласно подсчетам, муниципалитету необходимо 200 новых автобусов, 25 сочленённых троллейбусов и 30 не сочленённых.