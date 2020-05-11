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Ион Чебан: мунсовету представят новые предложения по закупке 100 автобусов для столицы


На этой неделе на публичные слушания должны выставить предложения по приобретению для столицы новых автобусов. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, отметив, что в нынешних условиях город остро нуждается в новых единицах общественного транспорта.

– Были проблемы с перевозкой пассажиров в некоторых пригородах. Возможно 19 мая эта тема будет обсуждаться в Муниципальном совете Кишинева. Завтра рабочая группа проголосует за лучшее предложение и выступит с ним. Мы не занимаемся политикой, – подчеркнул Чебан.

Примар столицы отметил, что большинство автобусов будет ориентировано на работу в пригородах.

Ион Чебан также заявил, что водители микроавтобусов по-прежнему не хотят выходить на линии, а требование о повышении тарифа до 10 леев неоправданно, так как за прошедшие полгода никаких новых условий для пассажиров создано не было.

Напомним, что в марте текущего года генеральный примар муниципия Кишинев выступил с проектом по закупке 100 автобусов, однако Муниципальный совет его отверг. Ион Чебан высказал мнение, что некоторые фракции мунсовета руководствуются своими политическими интересами, а не интересами большинства жителей столицы.

Согласно подсчетам, муниципалитету необходимо 200 новых автобусов, 25 сочленённых троллейбусов и 30 не сочленённых.


Опубликовано: 10:44 11/05/2020

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