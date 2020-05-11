Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Обращение президента к главам четырех парламентских фракций: Лучше досрочные выборы, чем правительство с людьми Плахотнюка и Шора
 

Обращение президента к главам четырех парламентских фракций: Лучше досрочные выборы, чем правительство с людьми Плахотнюка и Шора


Глава государства Игорь Додон обратился к лидерам четырех парламентских формирований, призвав их сесть за стол переговоров и найти консенсус.

- Я обращаюсь к четырем политическим лидерам, которые прошли в парламент прямым голосованием граждан. К Гречаный, Филипу, Санду и Нэстасе, остальные не имеют знания. Шор был ошибкой, а то, что делает Канду – это то, что делал Плахотнюк. Я думаю, что за ним стоит Плахотнюк. Но это другой вопрос. Если вы видите, что дело идет по формуле Плахотнюка, проведите встречу, обсудите. Идите на досрочные. Если есть политическое решение, найдется и решение и для их объявления, чтобы избавиться от зла в парламенте. На досрочных никто из тех, кто 3-4 раза продавался, не пройдет, - сказал Игорь Додон.

Президент сообщил, что «некоторые уже создают правительство с людьми Плахотнюка и Шора». В этом контексте, глава государства предложил лидерам политической оппозиции задуматься над возможностью досрочных выборов.

- Наши оппоненты радуются и мечтают каждый день о том, чтобы создать парламентское большинство с перебежчиками. Но чем вы сегодня лучше, чем Плахотнюк тогда? Аплодируете тому, что ушли 2-3 депутата из партии, а некоторые послы приветствуют это. Куда мы идем? – сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 10:40 11/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Если Майя Санду создаст большинство с ДПМ, «PROMoldova» и партией «Шор», со ...
  • ПРЕЗИДЕНТ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
  • Додон: Необходимо сделать все возможное, чтобы решить проблему без досрочны ...
  • Додон - лидерам «ACUM»: спуститесь с «ФЭЙСБУКА» на землю!
  • Додон: ПСРМ не станет вступать в коалиции







    • Все новости

    Серьезное ДТП в коммуне Бачой. Пять человек пострадали
    Ион Чебан: Муниципалитет не допустит увеличения тарифа на проезд в маршрутках
    COVID-19: 4927 подтвержденных случаев. 1980 пациентов полностью вылечились
    Генпримар недоволен столичными газонами: трава не должна быть по пояс!
    Руководство примарии Кишинева проведет проверку на Центральном рынке
    Ион Чебан: мунсовету представят новые предложения по закупке 100 автобусов для столицы
    Обращение президента к главам четырех парламентских фракций: Лучше досрочные выборы, чем правительство с людьми Плахотнюка и Шора
    Игорь Додон оценил полугодовую деятельность правительства
    Богдан Цырдя: «Память великих героев нельзя затоптать. Никому это не удалось, и вам не удастся!»
    Ион Чебан: Столичные рынки, торговые центры и салоны красоты остаются пока закрытыми
    Глава государства: Предлагаю парламенту назначить дату проведения президентских выборов на 1 ноября 2020 года
    Игорь Додон созывает Высший Совет Безопасности: у нас два вопроса национального значения – кража миллиарда и аэропорт
    Глава государства вместе с семьёй отправился в столичную церковь Святого великомученика Георгия
    Президент Игорь Додон поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы
    Президент Игорь Додон принял участие в церемонии перезахоронения останков 45 воинов Красной армии на мемориале в Шерпенах
    Руководство страны почтило память героев ВОВ
    Зинаида Гречаный: Никто не забыт, ничто не забыто!
    МИД России об аннулировании кредитного соглашения: Это решение КС вызывает недоумение и сожаление.
    Глава государства наградил Орденом Республики ветерана ВОВ Фёдора Жолнеровича (ВИДЕО)
    Обращение президента по случаю Дня Победы и памяти героев, павших за независимость Родины
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV