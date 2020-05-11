Глава государства Игорь Додон обратился к лидерам четырех парламентских формирований, призвав их сесть за стол переговоров и найти консенсус.



- Я обращаюсь к четырем политическим лидерам, которые прошли в парламент прямым голосованием граждан. К Гречаный, Филипу, Санду и Нэстасе, остальные не имеют знания. Шор был ошибкой, а то, что делает Канду – это то, что делал Плахотнюк. Я думаю, что за ним стоит Плахотнюк. Но это другой вопрос. Если вы видите, что дело идет по формуле Плахотнюка, проведите встречу, обсудите. Идите на досрочные. Если есть политическое решение, найдется и решение и для их объявления, чтобы избавиться от зла в парламенте. На досрочных никто из тех, кто 3-4 раза продавался, не пройдет, - сказал Игорь Додон.



Президент сообщил, что «некоторые уже создают правительство с людьми Плахотнюка и Шора». В этом контексте, глава государства предложил лидерам политической оппозиции задуматься над возможностью досрочных выборов.



- Наши оппоненты радуются и мечтают каждый день о том, чтобы создать парламентское большинство с перебежчиками. Но чем вы сегодня лучше, чем Плахотнюк тогда? Аплодируете тому, что ушли 2-3 депутата из партии, а некоторые послы приветствуют это. Куда мы идем? – сказал Игорь Додон.