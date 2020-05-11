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Игорь Додон оценил полугодовую деятельность правительства


Глава государства считает работу правительства Иона Кику профессиональной. Президент заявил, что кабинету министров удается справляться с вызовами, стоящими перед ним. Игорь Додон уверен, что ситуация в стране была бы значительно хуже, если бы у власти находилось так называемое "правительство Гарварда".

- Эти шесть месяцев показали, что во главе правительства находятся профессионалы и ответственные люди, которые справляются со всеми вызовами, - заявил президент.

Игорь Додон перечислил основные успехи кибинета Иона Кику: ему удалось не допустить газового кризиса в начале года, были увеличены налоговые поступления. Также президент отметил усилия правительства по противодействую эпидемии коронавируса.

- В течение этих шести месяцев правительство Иона Кику справилось. Если бы было так называемое "правительство Гарварда", ситуация была бы значительно хуже. Боже упаси, - сказал Игорь Додон.

Глава государства уточнил, что на данный момент правительстов располагает солидной поддержкой парламентского большинства, состоящего из 54-55 депутатов.


Опубликовано: 10:33 11/05/2020

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