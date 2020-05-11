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Богдан Цырдя: «Память великих героев нельзя затоптать. Никому это не удалось, и вам не удастся!»



Авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, опубликованный на его официальном канале в сети Телеграмм https://t.me/tirdea.

«Мы всегда говорили, что гранты развращают людей. А большие гранты - развращают абсолютно.

Вот и сегодня журналистка из молдавского филиала Дойче Велле возмутилась, почему в ролике про ВОВ, Бессмертный полк, президент появляется рядом с ветераном! Это кощунственно! Это дешевый пиар!

Да, согласны. Когда ветеранов унижают, не платят пенсий, держат в нищете, плюют в их сторону, называя "оккупантами" - это хорошо. И возмущений мы не видим. А материальной помощи от грантососов - тем более! И это не кощунственно, Бога ради!

А когда президент проявил человеческое внимание, уважение, благодарность от Главы государства -это видите ли оскорбляет чувства этих товарищей! Сразу вопли про пиар и чувства!

Но есть товарищи, которые идут еще дальше. Их оскорбляет сам факт внимания к ветеранам, сам факт их существования, сам факт Великой Победы, сам факт радости и гордости подвигом наших дедов и отцов.

Для них Победа - это боль, трагедия, унижение. А ветераны -это напоминание о величии подвига советских солдат. И о ничтожности этих критиканов. Они хотят это забыть, затоптать, заплевать, переписать! И немецкий журнал Der Spiegel так и сделал -приписал освобождение Освенцима армии США! Фейсбук удалил знамя СССР над Рейхстагом! Мол, случайно.

США объявили, что они и Великобритания освободили мир от фашизма! СССР как бы и не причем! Берлин видимо освободила Финляндия!

Скажем как есть - ничего у вас не получится....

Память великих Героев нельзя затоптать. Никому это не удалось и вам не удастся..,».


Опубликовано: 10:29 11/05/2020

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