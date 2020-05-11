Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Обращение президента к главам четырех парламентских фракций: Лучше досрочные выборы, чем правительство с людьми Плахотнюка и Шора
 

Ион Чебан: Столичные рынки, торговые центры и салоны красоты остаются пока закрытыми


В последние несколько дней число подтвержденных случаев COVID-19 в Кишиневе уменьшается. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генпримар столицы Ион Чебан. Он заметил, что критика муниципалитета за введенные ограничения, в частности за обязательное прикрытие носа и рта в закрытых общественных помещениях существует, но практика показывает, что эти меры безопасности приносят свои плоды.

– На прошлой неделе было разрешено посещать парки, вышли на работу бюджетники, в транспорт вернулись кондукторы. Необходимо и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности, учитывая, что инфицирование коронавирусом может быть бессимптомным, – заявил столичный градоначальник.

Он отметил, что муниципалитет сохраняет пока ряд ограничений. Так, остаются закрытыми столичные рынки, торговые центры и салоны красоты.

– Каждое решение и каждая мера проанализирована и принимаются национальной и муниципальной Комиссиями по чрезвычайным ситуациям, – отметил Чебан.

Он потребовал также от руководителей всех муниципальных структур незамедлительно сообщать о случаях заболевания коронавирусом среди их сотрудников.


Опубликовано: 10:18 11/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Чебан: Для прикрытия дыхательных путей можно использовать и подручные средс ...
  • В Кишиневе зарегистрировано наименьшее количество заражений коронавирусом с ...
  • Ион Чебан: Нет причин для введения полного карантина в Кишиневе
  • Для зараженных COVID-19 готовят еще несколько больниц
  • Ион Чебан - о мерах в борьбе с коронавирусом







    • Все новости

    Серьезное ДТП в коммуне Бачой. Пять человек пострадали
    Ион Чебан: Муниципалитет не допустит увеличения тарифа на проезд в маршрутках
    COVID-19: 4927 подтвержденных случаев. 1980 пациентов полностью вылечились
    Генпримар недоволен столичными газонами: трава не должна быть по пояс!
    Руководство примарии Кишинева проведет проверку на Центральном рынке
    Ион Чебан: мунсовету представят новые предложения по закупке 100 автобусов для столицы
    Обращение президента к главам четырех парламентских фракций: Лучше досрочные выборы, чем правительство с людьми Плахотнюка и Шора
    Игорь Додон оценил полугодовую деятельность правительства
    Богдан Цырдя: «Память великих героев нельзя затоптать. Никому это не удалось, и вам не удастся!»
    Ион Чебан: Столичные рынки, торговые центры и салоны красоты остаются пока закрытыми
    Глава государства: Предлагаю парламенту назначить дату проведения президентских выборов на 1 ноября 2020 года
    Игорь Додон созывает Высший Совет Безопасности: у нас два вопроса национального значения – кража миллиарда и аэропорт
    Глава государства вместе с семьёй отправился в столичную церковь Святого великомученика Георгия
    Президент Игорь Додон поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы
    Президент Игорь Додон принял участие в церемонии перезахоронения останков 45 воинов Красной армии на мемориале в Шерпенах
    Руководство страны почтило память героев ВОВ
    Зинаида Гречаный: Никто не забыт, ничто не забыто!
    МИД России об аннулировании кредитного соглашения: Это решение КС вызывает недоумение и сожаление.
    Глава государства наградил Орденом Республики ветерана ВОВ Фёдора Жолнеровича (ВИДЕО)
    Обращение президента по случаю Дня Победы и памяти героев, павших за независимость Родины
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV