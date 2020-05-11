В последние несколько дней число подтвержденных случаев COVID-19 в Кишиневе уменьшается. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генпримар столицы Ион Чебан. Он заметил, что критика муниципалитета за введенные ограничения, в частности за обязательное прикрытие носа и рта в закрытых общественных помещениях существует, но практика показывает, что эти меры безопасности приносят свои плоды.



– На прошлой неделе было разрешено посещать парки, вышли на работу бюджетники, в транспорт вернулись кондукторы. Необходимо и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности, учитывая, что инфицирование коронавирусом может быть бессимптомным, – заявил столичный градоначальник.



Он отметил, что муниципалитет сохраняет пока ряд ограничений. Так, остаются закрытыми столичные рынки, торговые центры и салоны красоты.



– Каждое решение и каждая мера проанализирована и принимаются национальной и муниципальной Комиссиями по чрезвычайным ситуациям, – отметил Чебан.



Он потребовал также от руководителей всех муниципальных структур незамедлительно сообщать о случаях заболевания коронавирусом среди их сотрудников.