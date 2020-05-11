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Обращение президента к главам четырех парламентских фракций: Лучше досрочные выборы, чем правительство с людьми Плахотнюка и Шора
 

Глава государства: Предлагаю парламенту назначить дату проведения президентских выборов на 1 ноября 2020 года


Президент Игорь Додон сообщил, что предложит парламентариям назначить президентские выборы на 1 ноября 2020 года. Глава государства заявил, что принял это решение, чтобы развеять спекуляции политических оппонентов о том, что он пытается дольше сохранить должность.

- Я слышал много высказываний, которые спекулируют на том, что мы попытаемся отложить выборы на будущий год, чтобы сохранить должность. Чтобы развеять эти спекуляции, я решил предложить парламенту назначить дату выборов президента на 1 ноября, - сказал Додон.

Глава государства напомнил, что президентские выборы по закону могут состояться в период с 23 октября по 23 ноября 2020 года.


Опубликовано: 10:12 11/05/2020

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