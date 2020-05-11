Президент Игорь Додон сообщил, что предложит парламентариям назначить президентские выборы на 1 ноября 2020 года. Глава государства заявил, что принял это решение, чтобы развеять спекуляции политических оппонентов о том, что он пытается дольше сохранить должность.



- Я слышал много высказываний, которые спекулируют на том, что мы попытаемся отложить выборы на будущий год, чтобы сохранить должность. Чтобы развеять эти спекуляции, я решил предложить парламенту назначить дату выборов президента на 1 ноября, - сказал Додон.



Глава государства напомнил, что президентские выборы по закону могут состояться в период с 23 октября по 23 ноября 2020 года.