В четверг, 15 мая будет созван Высший Cовет Безопасности. В повестке дня значатся два вопроса: кража миллиарда и концессия аэропорта. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон после еженедельного совещания со спикером парламента и премьер-министром.



- По обоим вопросам у нас уже есть прогресс, и думаю, что именно этим фактом объясняется страх некоторых депутатов, пытающихся в последнее время предпринять определенные движения в парламенте. Они знают, что веревка затягивается, и приходит их время, - сказал Игорь Додон.



Глава государства уточнил, что после заседания в четверг появится больше информации по обеим темам: по краже миллиарда и концессии аэропорта.