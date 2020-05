Săptămâna aceasta urmează să fie supuse discuțiilor in CMC mai multe propuneri, care s-au analizat în cadrul comisiei cu privire la achiziționare autobuzelor noi. Despre aceasta a anunțat primarul general al capitalei. Ion Ceban a punctat că în condițiile actuale, capitala are nevoie strigent și urgent de unități noi.



„Am înțeles că au existat probleme cu transportarea călătorilor în unele suburbii. Pe 19 mai e posibil ca în Consiliul Municipal Chișinău să fie discutat acest subiect. Mâine urmează grupul de lucru să voteze cea mai bună propunere după care să vină cu ea în CMC. Noi nu facem politică”, spune Ceban.



Edilul capitalei a subliniat faptul că majoritatea autobuzelor urmează să fie redirecționate în suburbii.



Edilul capitalei mai spune că șoferii de microbuze în continuare nu vor să iasă pe linii, iar majorarea tarifului până la 10 lei este nejustificat. „Condiții noi nu au fost create. Cum era acum jumătate de an, așa este și acum”, a precizat Ceban.



Amintim că în martie curent, primarul Ion Ceban a propus procurarea de autobuze, însă CMC a refuzat oferta. Edilul capitalei a catalogat acest fapt ca fiind interese politice din partea unor fracțiuni din CMC.



Pricizăm că municipalitatea ar avea nevoie de 200 de autobuze noi, 25 de troleibuze articulate și 30 nearticulate.