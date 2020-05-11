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ПСРМ: Мы хотим политической стабильности, но готовы к досрочным парламентским выборам
 

Заявления для прессы по итогам встречи первых лиц государства



Опубликовано: 00:27 11/05/2020




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