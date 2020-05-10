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Глава государства вместе с семьёй отправился в столичную церковь Святого великомученика Георгия


Сегодня вместе с супругой Галиной и младшим сыном Нику отправились в столичную церковь Святого великомученика Георгия.

"Поздравил настоятеля церкви протоиерея Николая Флоринского с 60-летием со дня рождения и 30-летием архиерейской службы, пожелал ему крепкого здоровья и Божьей помощи в работе. По этому случаю и за особые заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества, за содействие в продвижении ценностей и в сохранении духовного наследия наградил протоиерея Николая Флоринского Орденом Почёта.

Кроме того, поздравил всех присутствующих с недавно прошедшим праздником Святого Георгия Победоносца, небесного покровителя церкви.

Выразил надежду на то, что приход имени Святого Георгия останется значимым духовным центром для наставления верующих в духе христианских ценностей", - отметил президент Игорь Доброе.

Напомним, что, начиная с сегодняшнего дня, разрешается проведение божественных литургий или других традиционных религиозных служб при условии их проведения только на свежем воздухе и при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.


Опубликовано: 14:17 10/05/2020

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